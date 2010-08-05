З американських супутників видно більше 500 великих пожеж у Росії
20:29, 05 серпня 2010Світ
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У Тюмені, Кургані, на Волзі
Кількість великих пожеж, зафіксованих на території Росії сенсорами супутників НАСА "Терра" і "Аква", склала 535, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на російську компанію "Сканекс".
Лідером за кількістю пожеж стала Тюменська область, де зафіксовано 44 вогнища.
На другому місці виявилася Курганська область, де супутники побачили 42 гарячих точки, на третьому - Нижегородська область (36 вогнищ). Серед лідерів також Ростовська область (35 вогнищ), Мордовія (29), Краснодарський край (24), Марій Ел (23), Московська область (22).
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