З американських супутників видно більше 500 великих пожеж у Росії

Кількість великих пожеж, зафіксованих на території Росії сенсорами супутників НАСА "Терра" і "Аква", склала 535, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на російську компанію "Сканекс".

Лідером за кількістю пожеж стала Тюменська область, де зафіксовано 44 вогнища.

На другому місці виявилася Курганська область, де супутники побачили 42 гарячих точки, на третьому - Нижегородська область (36 вогнищ). Серед лідерів також Ростовська область (35 вогнищ), Мордовія (29), Краснодарський край (24), Марій Ел (23), Московська область (22).