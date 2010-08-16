Новий порт на Шри-Ланці може стати китайською морською базою
02:04, 16 серпня 2010Світ
963 0
І це викликає занепокоєння Індії
На Шрі-Ланці відбулася церемонія відкриття нового порту Хамбантота на південному краю острова, повідомляє Бі-Бі-Сі.Будівництво цього порту субсидується Китаєм, і це лише один з безлічі проектів створення нової інфраструктури в Шрі-Ланці.
Уряд стверджує, що у них суто комерційні зв`язки з Китаєм, проте, на думку деяких аналітиків, у майбутньому новий порт може стати китайською морською базою, що викликає занепокрєння Індії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter