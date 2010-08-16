Новий порт на Шри-Ланці може стати китайською морською базою

02:04, 16 серпня 2010
Світ
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І це викликає занепокоєння Індії

На Шрі-Ланці відбулася церемонія відкриття нового порту Хамбантота на південному краю острова, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Будівництво цього порту субсидується Китаєм, і це лише один з безлічі проектів створення нової інфраструктури в Шрі-Ланці.

Уряд стверджує, що у них суто комерційні зв`язки з Китаєм, проте, на думку деяких аналітиків, у майбутньому новий порт може стати китайською морською базою, що викликає занепокрєння Індії.

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