Новий порт на Шри-Ланці може стати китайською морською базою

На Шрі-Ланці відбулася церемонія відкриття нового порту Хамбантота на південному краю острова, повідомляє Бі-Бі-Сі. Будівництво цього порту субсидується Китаєм, і це лише один з безлічі проектів створення нової інфраструктури в Шрі-Ланці.

Уряд стверджує, що у них суто комерційні зв`язки з Китаєм, проте, на думку деяких аналітиків, у майбутньому новий порт може стати китайською морською базою, що викликає занепокрєння Індії.