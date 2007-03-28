На Філіпінах директор школи узяв у заручники 30 дітей (фото)

У столиці Філіппін Манілі директор школи захопив шкільний автобус, в якому знаходяться 32 учні його учбового закладу. За останніми даними він влаштував для дітей екскурсію, після чого почав погрожувати підірвати всередині автобуса гранату.

За деякими даними злочинець також озброєний автоматом і револьвером. Раніше з`являлися припущення, що учасниками захоплення заручників були грабіжники, які намагалися уникнути від переслідування після нападу на банк, повідомляє Associated Press.

Чоловік, який захопив автобус, стверджує, що не має наміру скривдити дітей і пообіцяв не відкривати першим вогонь.

За його словами, він готовий здатися, якщо влада пообіцяє дати можливість здобути освіту 145 дітям з бідного передмістя Маніли. "Я хочу повернутися додому до моїх дітей, я здамся, якщо політики нададуть гарантії, що ці діти закінчать коледж", - сказав чоловік.

Автобус оточений бійцями спецназу. Влада веде переговори із злочинцем, намагаючись переконати його відпустити заручників. Вже відомо, що директорові школи дали гарантії виконати його вимоги.

Останнє захоплення в заручники учнів на Філіппінах відбувся в серпні минулого року. Тоді ліве угрупування повстанців, яке переслідували урядові війська, захопило учнів протестантської релігійної школи в м. Кабасалан. Близько 20 бойовиків протягом двох годин утримували в заручниках десятки школярів. Проте, коли до місця події прибули солдати і поліція, бойовики залишили заручників і втекли. Ніхто з учнів не постраждав.

РБК