У Непалі розбився літак із туристами

Літак авіакомпанії Angi Air, на борту якого знаходилися, за попередніми даними, 15 чоловік, у вівторок розбився в Непалі, передає Газета.Ru.

Літак вилетів з непальської столиці Катманду в місто Лукла - перевалочний пункт туристів і альпіністів, які прямують на Еверест, і розбився в населеному пункті Шикхарапур.

За попередніми даними, на борту знаходилося кілька іноземних туристів.

Інформації про тих, хто вижив, поки що немає.