У Непалі розбився літак із туристами
09:53, 24 серпня 2010Світ
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Прямували на Еверест
Літак авіакомпанії Angi Air, на борту якого знаходилися, за попередніми даними, 15 чоловік, у вівторок розбився в Непалі, передає Газета.Ru.
Літак вилетів з непальської столиці Катманду в місто Лукла - перевалочний пункт туристів і альпіністів, які прямують на Еверест, і розбився в населеному пункті Шикхарапур.
За попередніми даними, на борту знаходилося кілька іноземних туристів.
Інформації про тих, хто вижив, поки що немає.
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