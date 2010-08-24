У Китаї розбився літак, на борту якого перебували майже сто осіб

У Китаї розбився літак, на борту якого було 96 осіб.

Як повідомляє РІА Новости, літак авіакомпанії Henan Airlines зазнав аварії близько 22.20 за місцевим часом (17.20 за київським) у місті Ічунь в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю. До місця аварії прямують рятувальники. Інші деталі не повідомляються.