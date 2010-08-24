У Китаї розбився літак, на борту якого перебували майже сто осіб
20:20, 24 серпня 2010Світ
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До місця аварії прямують рятувальники
У Китаї розбився літак, на борту якого було 96 осіб.
Як повідомляє РІА Новости, літак авіакомпанії Henan Airlines зазнав аварії близько 22.20 за місцевим часом (17.20 за київським) у місті Ічунь в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю. До місця аварії прямують рятувальники. Інші деталі не повідомляються.
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