Білорусь збільшить видобуток нафти в Ірані й Венесуелі

Білорусія до 2020 р. планує збільшити видобуток нафти в Ірані й Венесуелі. Так зазначається в оприлюдненій стратегії розвитку енергетичного потенціалу республіки, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

На іранському родовищі Джуфейр протягом 10 років Білорусія планує одержати 9,3 млн. т нафти. Нині там пробурено чотири свердловини, створюється інфраструктура родовища. З 2015 р. на Джуфейр планується щорічно одержувати 1,3 млн. т нафти. Період стабільного видобутку триватиме 10 років.

У Венесуелі розробку нафтових родовищ веде спільне білорусько-венесуельське підприємство "Петролера Беловенесолана". На 2015 р. воно планує збільшити видобуток нафти до 0,95 млн. т в рік. У 2008-2010 рр. СП було одержане 1,7 млн. т. У 2013 р. компанія почне видобуток нафти на блоці Хунін-1 в басейні річки Оріноко з щорічним об`ємом 2,9 млн. т. На 2020 р. об`єм видобутку нафти на родовищі досягне 7,5 млн. т.

У стратегії уточнюється, що наразі білоруські родовища нафти знаходяться на завершальній стадії розробки. Щороку видобуток нафти скорочується за рахунок вичерпання запасів на родовищах.