Грузія залишилася без світла

Як передають з Грузії російські інформаційні агентства, аварія в енергосистемі знеструмила майже всі регіони як на заході, так і на сході країни, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Тбілісі та десятки довколишніх міст і районів залишилися в четвер увечері без електрики через технічні проблеми, що виникли на одній з високовольтних ЛЕП.

У грузинській столиці тимчасово припинив роботу метрополітен, кілька тисяч пасажирів, які перебували у вагонах та на станціях, вийшли з метро завдяки автономним джерелам енергоживлення.

Триває переведення національної енергосистеми на резервну схему постачання. Об`єкти життєзабезпечення в Тбілісі працюють завдяки автономним джерелам електроенергії.