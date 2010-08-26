Саакашвілі: зараз Україна дуже швидко інтегрується в Європу

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ вважає, що зараз Україна дуже швидко інтегрується в Європу.

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Звичайно, кожна країна вільна собі обирати. Україна сама рішення приймає. Але я хотів сказати щодо НАТО – там, звичайно, можуть бути свої нюанси. Але, в цілому, Україна зараз дуже швидко інтегрується в Європу», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Він відзначив, що у Грузії відносини з Україною розвиваються набагато швидше, ніж будь-коли розвивалися останніми роками.

«Це вже зараз реальні відносини, засновані на реальних економічних, політичних і, головне, людських зв`язках. Ніколи стільки українських туристів сюди не приїжджало, ніколи стільки бізнес-груп і офіційних делегацій до нас не навідувалося, як зараз з України офіційних осіб. І ми цьому дуже раді», - сказав Президент Грузії.

На його думку, українська політика абсолютно відкрита, незважаючи на нюанси і декларації.

«Вона (політика) завжди була проукраїнською, залишається проукраїнською. Сьогодні будь-яка країна прагне бути там, де у її народу є майбутнє і є перспектива розвитку. Тому я думаю, що в цій розширеній Європі буде місце і для України, і для Росії в майбутньому, і для всіх нас. І я думаю, що це не треба розглядати ідеологічним шляхом. Просто це прагматичний інстинкт будь-якої країни і народу», - сказав він.