Біля платформи, де стався вибух, з'явилася нафтова пляма

Нафтова пляма завдовжки близько 1,6 кілометра і завширшки 30 метрів з`явилася біля нафтової платформи компанії Mariner Energy, яка вибухнула у четвер в Мексиканській затоці. Про це службі берегової охорони США розповіли робітники, які були на платформі під час вибуху і стрибнули у воду, щоб врятуватися, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

За словами співробітників нафтової компанії, витік більшої кількості нафти малоймовірний, оскільки вони запустили процедуру зупинки перш, ніж залишити платформу. Представник берегової охорони також уточнив, що пожежу, яка виникла після вибуху, локалізовано, але не загашено.

Берегова охорона відправила до місця події катера і вертольоти, щоб оцінити масштаби витоку і руйнувань, проте інформації від них ще не надходило, додає агентство.

Вибух на платформі, розташованої приблизно за 145 кілометрів від узбережжя Луїзіани, стався близько п`яти годин тому. Всі 13 осіб, які там були, врятувалися і нині госпіталізовані. За деякими даними, один з робітників одержав поранення.

Причини вибуху поки не встановлені. Раніше в компанії повідомили, що платформа Mariner Energy 380 останнім часом не працювала, проте, за даними берегової охорони США, на ній вівся видобуток нафти аж до аварії.

Аварія на нафтоплатформі BP Deepwater Horizon в квітні 2010 року, яка також розташована в Мексиканській затоці, призвела до найбільшої екологічної катастрофи в історії США.