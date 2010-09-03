У Вашингтоні штормове попередження

Влада Вашингтона та Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) просять жителів американської столиці бути готовими до можливого урагану, хоча, за прогнозами синоптиків, "Ерл" не торкнеться столичного регіону, повідомляє РІА "Новости".

Ураган "Ерл", який наближається до атлантичного узбережжя США, послабшав у четвер з четвертої до третьої категорії небезпеки за п’ятибальною шкалою. Максимальна швидкість вітру урагану - близько 205 кілометрів на годину.

У зв`язку з наближенням стихії, яка може торкнутися штату Північна Кароліна, а потім пройти узбережжям до Нової Англії, режим підвищеної готовності оголошений у Віргінії і Меріленді - сусідніх із столичним округом Колумбія штатах. Нині "Эрл" приблизно за 395 кілометрів на південь від мису Гаттерас у Північній Кароліні і рухається в північно-західному напрямі.

"Урагани можуть викликати повені, обривати ліній електропередачі, вітер може валити дерева і виносити на дороги велику кількість гілок і сміття", - зазначається в повідомленні вашингтонської служби сповіщення про надзвичайні ситуації.

FEMA нагадує, що вересень - піковий місяць у сезоні ураганів, що триває в США з 1 червня по 30 листопада. Агентство просить людей бути уважними до його оголошень і анонсів.