У Таджикистані висадили УБОЗ: 20 важкопоранених

Двадцять людей було важко поранено в результаті потужного вибуху в місті Худжанд на півночі Таджикистану, у будівлі регіонального відділу з боротьби з організованою злочинністю УВД Согдійської області, повідомив РІА новостіпредставник прес-служби МВС Таджикистану. "Легковий автомобіль, начинений вибухівкою, протаранив праве крило будівлі РУБОЗ", - сказав він. За його даними, вибухом повністю зруйновано праве крило будівлі УБОЗ. Раніше повідомлялося, що вибуховий пристрій спрацював усередині будівлі. За даними співбесідника агентства, вибух прогримів в 07.10 мск у п`ятницю. Зараз на місці вибуху працюють слідчі УВС і пожежники, там же знаходиться керівництво області, зауважив представник прес-служби.