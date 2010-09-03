Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО змінив дату свого народження, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Тепер день народження відзначатиметься не 30 серпня, як раніше, а 31-го.

Джерело в адміністрації білоруського лідера пояснило агентству БелаПАН, що точною датою своєї появи на світ О.ЛУКАШЕНКО зацікавився після народження його сина Миколи. Той саме народився 31 серпня. Після цього Президент Білорусі поцікавився в своєї матері подробицями свого народження, і з`ясував, що з`явився на світ у ніч з 30 на 31 серпня 1954 року. У метриках тоді записали 30 серпня, хоча, за словами матері, насправді вона народила майбутнього Президента Білорусі вже після опівночі.

Тепер і сам О.ЛУКАШЕНКО каже, що відзначатиме своє народження в один день з молодшим сином – 31 серпня.