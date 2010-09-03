В уряді Румунії розпочалися масштабні перестановки, які торкнуться шести міністрів.

Як повідомляє «Газета.ру», за словами прем`єра Еміла БОКА, відповідне рішення ухвалила правляча Ліберально-демократична партія Румунії.

За словами глави уряду, міністра економіки Адріана ВІДЯНУ замінить Іон АРІТОН, міністра фінансів Себастьяна ВЛЕДЕСКУ – Георге ЯЛОМІЦАНУ, міністра сільського господарства Михайла ДУМИТРУ – Валерій ТАБЕРЕ, міністра праці Міхая ШЕЙТАНА – Іоан-Нелу БОТІШ, міністра зв`язку Габріела САНДУ – Валеріан ВРЕМЕ і міністра транспорту Раду БЕРЧАНУ – Анка БОАЖІУ.

Е.БОК визнав, що на засіданні партії обговорювалося питання про відставку кабінету в повному складі, проте в результаті було ухвалено рішення обмежитися заміною ряду, зокрема ключових, міністрів.

«Найближчим часом новий склад кабінету буде запропонований на затвердження Президенту Траяну БЕСЕСКУ, який уже провів необхідні консультації і дав згоду на заміни», – уточнив прем`єр.

Соціал-демократи, що знаходяться в опозиції, порівняли перестановки в уряді із спробою «загримувати труп». Як повідомив журналістам лідер партії Віктор ПОНТА, восени опозиція знову добиватиметься відставки кабінету Е.БОКА, який проводить політику «соціального геноциду».

У червні під час голосування в парламенті з питання про вотум недовіри уряду опозиційним депутатам не вистачило для його винесення всього восьми голосів. Пропозиція була висунута після того, як Е.БОК представив узгоджений з Міжнародним валютним фондом пакет антикризових заходів для порятунку Румунії, що опинилася, за його словами, «в найтяжчій за останні 60 років економічній кризі». Він припускає зниження зарплат на 25%, пенсій – на 15%, а також згортання соціальних програм, скорочення сотень тисяч держслужбовців та інші непопулярні заходи.