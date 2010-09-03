Вантажний літак упав на пожвавлену автомагістраль
21:00, 03 вересня 2010Світ
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Трагедія в Дубаї
У найбільшому місті Об`єднаних Арабських Еміратів Дубаї розбився вантажний літак.
Як повідомляє Газета.ру, внаслідок НП, за попередньою інформацією, загинули всі члени екіпажу корабля.
За даними телеканалу AlArabiya, повітряне судно впало на одну з пожвавлених автомагістралей міста неподалік аеропорту. Reuters повідомляє, що в результаті падіння загорілися кілька автомобілів.
За даними агентства, літак належав американській компанії, назву якої поки що не встановлено.
Наразі ЗМІ не мають інформації про модель і розміри повітряного судна. Точна кількість членів екіпажу також невідома.
На місце інциденту викликані всі оперативні служби міста.
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