Україну і Росію відвідає заступник держсекретаря США

Заступник держсекретаря США Вільям БЕРНС 7-10 вересня відвідає Україну і Росію, щоб обговорити основні питання відносин США із цими країнами, повідомляє держдепартамент.

Під час візиту в Україну заступник голови американської дипломатії «проведе зустрічі із членами уряду і неурядових організацій для того, щоб оцінити, як ми можемо зміцнити наше двостороннє стратегічне партнерство», зазначається у повідомленні.

«Метою поїздки до Росії буде обговорення наших двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного, а також майбутні проекти в рамках російсько-американської президентської комісії», - йдеться у тексті повідомлення.

Також у Москві В.БЕРНС «зустрінеться із ключовими членами уряду і лідерами громадянських і правозахисних організацій».