Росія заборонила ввезення ”Боржомі”

Росія заборонила ввезення грузинської мінеральної води "Боржомі"

Головний державний санітарний лікар Російської Федерації Геннадій ОНИЩЕНКО заборонив ввезення до Росії і продаж в країні грузинської мінеральної води "Боржомі", передає РІА «Новости».

"Виявлені раніше під час перевірок партії мінеральної води "Боржомі" без відповідної документації дали мені підставу, щоб я дав розпорядження митній службі заборонити ввезення на територію Росії цієї мінеральної води", - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

За словами головного державного санітарного лікаря, всі дозвільні документи на дану воду, які діяли раніше, відкликано.

"Територіальним управлінням Росспоживнагляду доручено вилучати "Боржомі" з обігу", - повідомив Г.ОНИЩЕНКО.

Він нагадав, що під час перевірок співробітники Росспоживнагляду виявили 191 тисячу пляшок води "Боржомі", що не мають належної документації.

Росспоживнагляд також розбиратиметься із ситуацією на внутрішньому ринку, "доки не досягне істини", звідки з`являється вода під маркою "Боржомі", - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня Росспоживнагляд заявив, що у складі мінеральної води «Боржомі» виявлені порушення: дані щодо загальної мінералізації, іонного складу і жорсткості мінеральної води «Боржомі» не відповідають заявленим на етикетці.

«При проведенні наглядових заходів виявлено випадки реалізації населенню мінеральної лікувально-столової води «Боржомі» з порушеннями вимог до інформації для споживачів», - повідомили в Росспоживнагляді. Там відзначили, що також виявляються партії мінеральної води «без санітарно-епідеміологічних висновків, а також без підтверджуючих якість і безпеку товарів документів». «Мають місце порушення умов зберігання, відсутність даних про проведення всебічних досліджень в одному з інститутів курортології Російської Федерації відповідно до наказу МОЗ Росії «Про встановлення лікувальних властивостей природних лікувальних ресурсів, інших природних об`єктів і умов», - відзначали фахівці.

У березні Росія ввела заборону на поставки вин з Молдови і Грузії. За даними головного санітарного лікаря РФ Г.ОНИЩЕНКО, в грузинських і молдавських винах було знайдено важкі метали і пестициди.