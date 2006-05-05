Фідель Кастро перегнав англійську королеву

Журнал Forbes склав список найбагатших монархів і диктаторів світу. Перші рядки в ньому посіли близькосхідні правителі, повідомляє Reuters.

Список очолив король Саудівської Аравії АБДАЛЛА, чий статок оцінюється в 21 млрд. дол. На другому місці - султан Брунею Хассанал БОЛКІАХ з 20 млрд. дол. Третій рядок займає президент Об`єднаних Арабських Еміратів шейх Халіфа бен Заїда аль-НАХАЙЯНА з 19 млн. дол.

До списку також ввійшов і кубинський лідер Фідель КАСТРО. Forbes оцінив його статок у 900 млн. дол. Торік видання оцінило статок Ф.КАСТРО в 550 млн. дол., що дорівнює статкам англійської королеви. Це викликало бурхливе обурення з боку кубинського лідера, який тоді заявив, що його доходи дорівнюють нулю і погрожував подати позов до журналу. Реакція Ф.КАСТРО на нинішню публікацію Forbes поки що невідома.