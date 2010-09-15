Медведєв прийняв оголошену Лужковим війну: за 2-3 тижні Москва змінить мера?

Мосгордума на пленарному засіданні в середу прийме спеціальну заяву "Про тенденційну кампанію в ЗМІ, спрямовану на дискредитацію московської влади", присвячене звинуваченням проти Лужкова, висловленим в кількох передачах на федеральних телеканалах, пише Newsru.

Проте, як вважають експерти, відставка столичного мера неминуча. За даними джерел, близьких до Кремля, наступник Лужкова вже визначений і узгоджений. За даними газети “Ведомости”, претендента на крісло градоначальника обирали з чотирьох кандидатур: віце-прем`єрів Сергія Собяніна і Сергія Іванова, міністра МНС Сергія Шойгу і колишнього губернатора Калінінграда Георгія Бооса. Як припускають джерела, Лужкова відправлять у відставку в найближчі два-три тижні. За іншими даними, мер піде зі свого поста в грудні.

Як розповіло виданню "Газета.ru" інформоване джерело, в Кремлі промова Лужкова на засіданні політради московського відділення "Єдиної Росії" у зв`язку з нападками на нього в телеефірі була сприйнята як "оголошення війни". Як зауважило джерело, на засіданні політради "Єдиної Росії" мер заявив: "Без мене у вас не буде партійної більшості в Москві", натякнувши на можливе відділення московських єдиноросів. Як вважає джерело, такого влада Лужкову не пробачить.

Експерти говорять, якщо Лужков все ж таки залишиться в кріслі мера, це буде важким ударом по реноме Медведєва. Проте підтримка Лужкова невигідна і Путину, оскільки якщо він завадить Медведєву зняти мера, стане ясно, хто піде на вибори президента, а це звузить прем`єру простір для маневру.

"Коммерсант" повідомляє, що в кулуарах регіональної конференції "Єдиної Росії", присвяченої розвитку Приволжського федерального округу, в якій взяв участь Володимир Путін, губернатор Кировской області Микита Білих порадив Лужкову «застрелитися. Як офіцер". Якщо ж мер не офіцер, то можна "отрути випити". "Все, за що нас заарештовували, коли ми те ж саме говорили про Лужкова, саме ось те, що тепер загальне місце на всіх телеканалах... Ось що прикро!" - дорікнув губернатор.