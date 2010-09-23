Румунія просить Францію припинити висилку циганів

Президент Румунії Траян Бесеску попросив свій французький колегу Ніколя Саркозі припинити висилку циганів-нелегалів з Франції, передає Бі-бі-сі. За словами Т.Бесеску, з цим проханням він звернувся до президента Франції під час "дружньої бесіди" на саміті ЄС минулого тижня, проте виразної відповіді з боку Н.Саркозі не одержав.

Напередодні прем`єр-міністр Франції Франсуа Фійон закликав Європейський союз розробити загальний план розв’язання проблеми нелегальних поселень циганів і поліпшення умов мешкання циганів в Східній Європі. Ф.Фійон також застеріг Єврокомісію від ухвалення квапливих рішень у зв`язку з наміром подати до суду на Францію, обвинувачену в незаконному виселенні циганів з країни.

Влада Франції почала висилати циганів, які нелегально живуть на території країни, 19 серпня ц.р., нагадує РосБізнесКонсалтинг. Кількість депортованих циганів наразі налічує більше тисячі. Основним кінцевим пунктом висилки стала Румунія. Цей крок, як розраховують французькі власті, повинен дозволити в найближчі три місяці звільнитися від таборів циганів-нелегалів на території країни, де їх налічується близько 300.