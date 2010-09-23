Польща одержить від Росії ще 20 томів з "Катинської справи"

Генпрокуратура РФ у четвер передасть польській стороні ще 20 томів кримінальної справи про розстріл польських офіцерів в Катині в 1940 році, повідомили у відомстві.

"23 вересня в Генпрокуратурі РФ відбудеться передача копій матеріалів кримінальної справи в 20 томах про розстріл польських громадян у Катині", - наводить повідомлення РІА "Новости".

За даними відомства, матеріали передаються в рамках виконання Генпрокуратурою Росії запиту польської сторони про надання правової допомоги.

"Катинська справа" про розстріл в 1940 році тисяч полонених польських військовослужбовців співробітниками НКВС довгі роки ускладнювало відносини між двома країнами. Наприкінці квітня Росархів за вказівкою президента РФ Дмитра Медведєва вперше розмістив на своєму сайті електронні зразки оригіналів документів про розстріляних поляків. 8 травня цього року РФ передала Польщі 67 томів кримінальної справи номер 159 щодо Катині.

Інститут національної пам`яті (ІНП) Польщі пропонує включити одержані 67 томів до матеріалів слідства, яке проводить з 30 листопада 2004 року в рамках ІНП Комісія з розслідування злочинів проти польського народу. Як вважають в ІНП, 67 томів слідства російської Головної військової прокуратури, які в 2005 році на запрошення російської сторони вивчали слідчі ІНП, не дали нової важливої інформації, пов`язаної з убивством польських офіцерів в 1940 році.