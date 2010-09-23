США відхилили пропозиції Росії щодо системи безпеки в Європі

Держсекретар США Хілларі Клінтон заявила, що система євроатлантичної безпеки має спиратися на Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), а не на нову концепцію, запропоновану торік російською стороною, повідомляє AFP. "Ми вважаємо, що краще зміцнити ті основи, які не один десяток років підтримували безпеку в Європі, ніж обговорювати нові договори, як це пропонує Росія", - заявила Клінтон, виступаючи на міністерській зустрічі Ради НАТО - Росія в Нью-Йорку.

На думку держсекретаря, обом сторонам слід було б спочатку відновити процес скорочення звичайних озброєнь в Європі, перш ніж братися до модернізації договору наступного року.

Держсекретар також торкнулася теми взаємодії Росії і НАТО щодо ПРО.

"У довгостроковій перспективі НАТО і Росія повинні виробити моделі для спільної системи протиракетної оборони", - сказала вона.