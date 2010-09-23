Обама оприлюднив нову стратегію США

Президент США Барак Обама оголосив про нову стратегію глобального розвитку країни.

"Сьогодні я оголошую про нашу нову стратегію глобального розвитку - першу в США стратегію такого роду", - сказав Обама, виступаючи в Нью-Йорку на саміті ООН по виконанню Цілей розвитку тисячоліття.

Першим пунктом нової стратегії стане принципово інше розуміння поняття "розвиток", повідомив Обама.

"Протягом тривалого часу ми вимірювали наші зусилля кількістю доларів, що виділялися, а також об`ємами продовольства і ліків, які ми постачали. Але просто гуманітарна допомога - це ще не розвиток. Розвиток - це допомога країнам в тому, щоб вони розвивалися - рухалися від бідності до процвітання... І для цього ми повинні задіювати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, від дипломатії до торгівлі й інвестиційної політики", - зазначив глава держави.

Другий пункт стратегії - зміна погляду на кінцеву мету розвитку.

"Завдання розвитку - це створення умов, в яких допомога більше не потрібна. Тому ми шукатимемо партнерів, які хочуть посилити власну здатність допомагати своєму населенню. Ми добиваємося розвитку, націленого на майбутнє", - наголосив президент, додавши, що США залишаться вірні всім своїм існуючим обіцянкам і зобов`язанням.

Обама зазначив, що США вже вживають заходів у цьому напрямку. "Наприклад, замість того, щоб просто лікувати ВІЛ і СНІД, ми вкладаємо кошти в новітні дослідницькі розробки, щоб, нарешті, знайти спосіб запобігти зараженню мільйонів людей", - пояснив Обама.

Третій пункт стратегії - повсюдний економічний розвиток.

"Щоб добитися кардинальних змін, ми робимо акцент на найпотужнішій у світі силі для знищення бідності і створення можливостей. Ця сила вже перетворила Південну Корею з одержувача допомоги на донора... Сила, про яку я кажу, - це повсюдний економічний розвиток. Відтепер кожна нація попрямує шляхом процвітання", - переконаний Обама.

Для економічного розвитку, нагадав президент США, необхідні підтримка підприємництва, інвестиції в інфраструктуру, розширення торгових зв`язків та збільшення інвестицій.

"Тому ми співпрацюємо з країнами, такими як Сьєрра-Леоне, в створенні бізнес-клімату, сприятливого для інвестицій... Ми знищуватимемо бар`єри на шляху до регіональної торгівлі і закликатимемо країни відкрити ринки для країн, що розвиваються”, - зазначив Обама.

Також США підтримуватимуть країни, що рухаються від авторитарних режимів до демократії, від війни - до миру, наголосив він.

"І, нарешті, останній пункт нашої нової стратегії. Ми наполягатимемо на більшій відповідальності - як нашій, так і інших країн. Ми наполягатимемо на тому, що кожен несе свою частку відповідальності за те, що відбувається", - повідомив Обама.

"Звертаюся до наших колег - країн-донорів. Давайте поважати наші зобов`язання, виконувати обіцянки, підтримувати рівень прозорості, якого ми вимагаємо від інших. І давайте вже відходити від побитих суперечок про те, скільки грошей витрачати, і давайте зосередимося на тому, як саме ми можемо сприяти поліпшенню життя людей", - закликав Обама.

"Звертаюся до країн, що розвиваються... Тільки ви і ваші народи можуть зробити важкий вибір, який дозволить вашій країні динамічно розвиватися... Тільки ви можете забезпечити населенню визначеність і процвітання", - запевнив Обама.

Наприкінці свого виступу Обама зазначив, що нині міжнародне співтовариство може зробити те, про що раніше не можна було навіть мріяти. "Разом ми можемо створити таке майбутнє, яке не може створити ніхто з нас окремо", - підкреслив він.

РІА "Новости"