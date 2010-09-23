Обама запізнився на власний виступ в ООН

Президент США Барак ОБАМА не встиг прибути до залу Генеральної асамблеї ООН на час свого виступу на загальнополітичній дискусії Генеральної асамблеї, повідомив голова Генасамблеї Йозеф ДАЙС.

Як передає РІА “Новости”,традиційно президенти США виступають другими серед глав держав і урядів на загальнополітичних дебатах, і за багато років - це перший випадок, коли американський лідер спізнюється на свій виступ.

«Оскільки президент Б.ОБАМА не зміг прибути до залу на час свого виступу, він звернеться до Генасамблеї пізніше», - оголосив Й.ДАЙС.

Замість нього на трибуну піднялася Президент Швейцарії Доріс ЛОЙТАРД, співвітчизниця нинішнього голови Генасамблеї. Вона повинна була виступати за списком слідом за Б.ОБАМОЮ.