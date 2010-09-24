У Флориді грабіжник банку захопив заручників і погрожує вибухом

У місті Корал-Гейблс, штат Флорида, грабіжник банку узяв в заручники людей, які були всередині, повідомляє місцевий телеканал WSVN.

Скільки саме людей потрапили в заручники, не повідомляється. За деякими даними, чоловік загрожує підірввати будинок. До місця стягнуті наряди поліції, спецназу і вибухотехніки. Влада повідомляє, що намагається встановити контакт з грабіжником, пише Лента.ру.