У Флориді грабіжник банку захопив заручників і погрожує вибухом
17:25, 24 вересня 2010Світ
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До будинку стягнули спецназ
У місті Корал-Гейблс, штат Флорида, грабіжник банку узяв в заручники людей, які були всередині, повідомляє місцевий телеканал WSVN.
Скільки саме людей потрапили в заручники, не повідомляється. За деякими даними, чоловік загрожує підірввати будинок. До місця стягнуті наряди поліції, спецназу і вибухотехніки. Влада повідомляє, що намагається встановити контакт з грабіжником, пише Лента.ру.
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