У Флориді грабіжник банку захопив заручників і погрожує вибухом

17:25, 24 вересня 2010
Світ
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До будинку стягнули спецназ

У місті Корал-Гейблс, штат Флорида, грабіжник банку узяв в заручники людей, які були всередині, повідомляє місцевий телеканал WSVN.

Скільки саме людей потрапили в заручники, не повідомляється. За деякими даними, чоловік загрожує підірввати будинок. До місця стягнуті наряди поліції, спецназу і вибухотехніки. Влада повідомляє, що намагається встановити контакт з грабіжником, пише Лента.ру.

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