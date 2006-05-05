Росія відкидає критику віце-президента США

Росія відкидає відкидає як "абсолютно необгрунтовану" заяву віце-президента США Діка ЧЕЙНІ про те, що Росія відходить від демократичних цінностей.

Як передає радіо “Свобода”, заступник офіційного представника Кремля Дмитро ПЕСКОВ назвав вкрай суб`єктивною висловлену Д.ЧЕЙНІ характеристику процесів, що відбуваються в Росії.

За словами Д.ПЕСКОВА, "загальновідомо, що Росія багата на нафту і газ країна. Але це багатство належить російському народу, і головна мета у використанні цих енергоресурсів - це не розвиток економік і демократій в сусідніх країнах, головне - це підвищення стандартів життя росіян. Але бізнес - це бізнес, і, звичайно, російські компанії думають про альтернативні ринки, розширюючи свою діяльність".

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у Вільнюсі американський віце-президент Д.ЧЕЙНІ звинуватив Росію у гальмуванні демократії і спробах шантажувати своїх сусідів, погрожуючи перервати постачання енергоносіїв.

Д.ЧЕЙНІ заявив, що Росія повинна обрати між шляхом демократичних реформ і відмовою від здобутків останніх десятиліть.

Він, однак, додав, що ніхто не вірить, що Росія приречена на те, щоби бути ворогом.

Д.ЧЕЙНІ також сказав, що коли Росія буде проводити саміт “Великої вісімки” у Санкт-Петербурзі в липні, західні лідери будуть наголошувати на тому, що Росія лише матиме зиск від міцних і стабільних демократій у своїй країні, і що їй нічого боятися.

За словами віце-президента США, “це не служить законним інтересам, коли нафта і газ стають засобом тиску і шантажу, чи з допомогою маніпулювання постачань, чи спроб монополізувати траспортування. І ніхто не може виправдати акцій, які підривають територіальну цілісність сусіда чи втручаються в демократичні процеси”.