БЮТ програв бій за Херсонщину

Головою Херсонської обласної ради обрано представника від Партії Регіонів Володимира Демьохіна.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” кандидатуру В. Демьохіна проголосували 54 депутати, за голову фермерського селянського підприємства, заступника голови Херсонської обласної Асоціації фермерів Сергія Рибалко висуванця фракції БЮТ – 23 депутати. Не підтримали жодної кандидатури – 6 депутатів.

Довідка УНІАН. Володимир Демьохін народився 6 липня 1955 року у м. Вільнюс (Латвія) у 1976 році закінчив Вільнюське вище командне училище радіоелектроніки ППО за спеціальністю інженер радіоелектронних засобів. Був обраний народним депутатом України у Верховну Раду 4 скликання за виборчим округом №184. На час виборів був заступником голови правління ЗАТ "Торговий дім "Укртатнафта-Юг". Член фракції "Єдина Україна" (05.-06.2002), уповноваж. представник ґрупи "Народовладдя" (06.2002-05.04), уповноважений представник ґрупи "Демократичні ініціативи Народовладдя" (05.-09.2004), уповноважений представник фракції партії "Єдина Україна" (09.2004-04.05). З квітня по вересень 2005 року – позафракційний, з вересня по жовтень 2005 року уповноважений представник фракції НДП і партії "Трудова Україна" з жовтня по листопад 2005 року член депутатської групи "Довіра народу". З листопада 2005 член фракції Партії регіонів. Під час перебування у парламенті обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.

В. Демьохін балотувався на виборах 2006 року до Верховної Ради України за списком Партії регіонів №121.