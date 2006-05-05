Ющенко підбив підсумок усіх сьогоднішніх переговорів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає можливим ухвалення остаточного рішення про створення парламентської коаліції до 24 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після завершення зустрічей з першим номером виборчого списку блоку “Наша Україна” Юрієм ЄХАНУРОВИМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, головою СПУ Олександром МОРОЗОМ і лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Ми говорили про процедури формування коаліції, ми говорили про оптимальний термін формування коаліції. В мене сьогодні складається враження, що термін до 24 травня є досить прийнятним для того, щоб висловитися по суті формування коаліції і пройти навіть перші організаційні формальності, враховуючи те, що власне самі формальності будуть проведені в залі Верховної Ради і там буде відбуватися формалізація створення самої політичної коаліції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент назвав чотири позиції, відповідно до яких має формуватися коаліція. Перша – максимально узгоджена загальнонаціональна концепція цінностей, незалежно від того, хто знаходиться в більшості, а хто в меншості; друга – парламент має бути працюючим; третя – в парламенті має бути стабільна коаліція; четверта – коаліція повинна бути здатна проводити програму Президента за курсом зовнішньої і внутрішньої політики.

«В мене склалося враження від перемовин, що кожна із політичних сил готова приймати такий формат співвідношень», - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я думаю, що сьогоднішні перемовини наблизили демократичні сили до формування консенсусних рішень відносно майбутньої коаліції».

Також Президент сказав, що задоволений переговорним процесом, який відбувся сьогодні. «Діалог, який відбувся, засвідчує, що ми можемо мати дієздатний український парламент, більшість і уряд», - сказав він.

Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, він не ідеалізує ситуацію, «є чимало нюансів, які треба врегулювати, – це стосується як стосунків в середині певних блоків, так і у формуванні коаліції», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в ході сьогоднішніх консультацій він сформулював 5-7 ключових тез, які можуть бути покладені в основу внутрішнього і зовнішнього курсу майбутньої державної політики.

Крім того, за словами глави держави, окремо, «з деякими політичними лідерами», він обговорив актуальні питання регіонального характеру, тему мовної політики, тематику інтеграційних процесів, а також – принципи у співвідносинах щодо окремих кадрових призначень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрічався з лідерами політичних сил, які пройшли до парламенту. Зокрема, з Ю.ЄХАНУРОВИМ, О.МОРОЗОМ, Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧЕМ. Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО не став чекати Президента України Віктора ЮЩЕНКА більш ніж півгодини і пішов з Банкової.

Після зустрічі в Президентом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що парламентська коаліція стовідсотково буде створена з трьох політичних сил – БЮТ, Соціалістичної партії України і блоку «Наша Україна». За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зустріч відбулася як в форматі віч-на-віч з Президентом, так і в трьохсторонньому форматі – Президент - лідер БЮТ - лідер СПУ. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що переговори пройшли успішно.

У свою чергу, після зустрічі з Президентом В.ЯНУКОВИЧ заявив журналістам, що його політична сила веде переговори з блоком «Наша Україна» та іншими політичними силами про створення коаліції. В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що Президент дистанціюється від самого переговорного процесу щодо формування коаліції.

Коментуючи свою розмову з Президентом, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що йшлося про початок роботи Верховної Ради, про те, як політичні сили домовлятимуться про створення коаліції, про загальні принципи, про програму дій.

У свою чергу, О.МОРОЗ після зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ заявив, що «робота з підготовки коаліції продовжується, ми маємо домовленість, що через декілька днів проведемо зустріч з Президентом для того, щоб остаточно обговорити ті документи, які ляжуть в основі коаліції. Я гадаю, що поки що процес йде продуктивно». Водночас, він спрогнозував, що надалі, особливо при вирішенні питань кадрових призначень і пропозицій щодо цього, переговорний процес буде «не зовсім простий». Але, вважає О.МОРОЗ, він теж може бути завершений позитивно.