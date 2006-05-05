Найвищий хмарочос в Латинській Америці

У Панамі ухвалено рішення про будівництво "Палацу в Затоці" (Palacio de la Bahia), яка стане найвищою будівлею Латинської Америки і сьомим в списку хмарочосів-гігантів миру, повідомляють у п`ятницю ЗМІ Панами.

Зведення палацу почнеться в першій половині липня, його висота складе 350 метрів. На 93 поверхах хмарочоса передбачається розмістити офісні і житлові комплекси, ресторани, казино і готелі. На даху будівлі буде обладнаний вертолітний майданчик, розрахований на посадку і зліт одночасно декількох машин.

Генеральним підрядчиком виступає іспанська будівельна фірма, яка зобов`язується завершити зведення хмарочоса в 2009 році. Поки "пальму першості" в Латинській Америці тримає "Торре Майор" - офісна будівля висотою 225 метрів, розташоване на головній магістралі мексиканської столиці Мехіко.

РІА “Новости”