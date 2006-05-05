У Польщі створено проурядову більшість на основі правлячої право-консервативної партії «Право і Справедливість», до якої приєднались популістські партії «Самооборона» та «Ліга польських родин».

Як повідомляє Польське агентство преси, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ призначив у п’ятницю нових членів уряду більшості.

Зокрема, лідер “Самооборони” Анджей ЛЕППЕР став віце-прем’єр-міністром і міністром сільського господарства, а лідер “Ліги польських родин” Роман ГЕРТИХ - віце-прем’єром і міністром освіти.

До складу уряду також увійшли представники «Самооборони»: Анна КАЛАТА - як міністр праці та Антоній ЯЩАК - як міністр будівництва.

Пост міністра морської промисловості обійняв представник ЛПР Рафал ВЕХЕЦЬКИЙ.

Окрім того, прем’єр-міністр Польщі Казімеж МАРЦИНКЕВИЧ прийняв відставку міністра закордонних справ Стефана МЕЛЛЕРА, який раніше подав відповідну заяву у зв’язку з розбіжностями у поглядах на засади зовнішньої політики Польщі. Пост глави польської дипломатії залишається вакантним.

Як відомо, розмови про створення в Польщі уряду більшості і правлячої коаліції тривають вже декілька тижнів. Раніше Президент республіки Л.КАЧИНСЬКИЙ та його брат, лідер партії “Право і Справедливість” Ярослав КАЧИНСЬКИЙ висловлювались за доцільність проведення дострокових парламентських виборів у зв’язку з тим, що є проблема проходження через парламент переважної більшості проурядових законопроектів. Водночас, переговори правлячої партії з польськими популістами, які є євро скептиками, увінчалися успіхом і була отримана згода на створення коаліції більшості. При цьому, як відзначають польські ЗМІ, найвірогідніше, що прем’єр-міністр Польщі К.МАРЦИНКЕВИЧ, якого підтримують понад 60% громадян, збереже свою посаду.