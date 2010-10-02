Генсек НАТО: Росія повинна вивести війська з окупованих територій

Москві слід повною мірою дотримуватися умов плану Медведєва-Саркозі, досягнутого за підсумками переговорів двох лідерів для врегулювання збройного конфлікту між Росією і Грузією в серпні 2008 року, і вивести свої війська з окупованих територій.

З такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час свого візиту до Тбілісі. Він наголосив, що НАТО повністю підтримує позицію Тбілісі щодо територіальної цілісності Грузії, передає Associated Press.

Раніше сьогодні А.Расмуссен також заявляв, що питання про вступ Грузії в НАТО залишається в силі, проте відмовився дати точні терміни приєднання країни до альянсу. Генсек НАТО висловив співчуття рідним і близьким загиблих в Афганістані грузинських військовослужбовців і подякував Тбілісі за внесок в боротьбу проти міжнародного тероризму і екстремізму, додає РосБізнесКонсалтинг.