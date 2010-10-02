Путіну доповіли, що охочих замінити Лужкова аж забагато

Голова Вищої ради партії "Єдина Росія" Борис Гризлов заявив, що список кандидатів на посаду мера російської столиці достатньо великий, пише Бі-бі-сі.

Цю заяву він зробив після зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним, на якій обговорювалося питання про кандидатів на місце московського мера.

"У нас не брак кандидатів, а їх дуже багато, нам потрібно скоротити список до тих об`ємів, які ми зазвичай вносимо, – 3-4 кандидатури", - пояснив Гризлов.

Він також заявив, що консультації з цього питання будуть продовжені наступного тижня.

Місце московського градоначальника стало вакантним після того, як президент Росії Дмитро Медведєв своїм указом відправив мера столиці Юрія Лужкова у відставку “через втрату довіри”.