Путіну доповіли, що охочих замінити Лужкова аж забагато
Відсіювання забере ще тиждень
Голова Вищої ради партії "Єдина Росія" Борис Гризлов заявив, що список кандидатів на посаду мера російської столиці достатньо великий, пише Бі-бі-сі.
Цю заяву він зробив після зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним, на якій обговорювалося питання про кандидатів на місце московського мера.
"У нас не брак кандидатів, а їх дуже багато, нам потрібно скоротити список до тих об`ємів, які ми зазвичай вносимо, – 3-4 кандидатури", - пояснив Гризлов.
Він також заявив, що консультації з цього питання будуть продовжені наступного тижня.
Місце московського градоначальника стало вакантним після того, як президент Росії Дмитро Медведєв своїм указом відправив мера столиці Юрія Лужкова у відставку “через втрату довіри”.