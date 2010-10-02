МОП: у безробітних знижується уявлення про якість життя

У разі збереження нинішньої політики розвиненим державам не вдасться вийти на докризовий рівень зайнятості раніше, ніж у 2015 році. А країнам, що розвиваються, для цього потрібно буде створити понад 8 млн. нових робочих місць.

Про це йдеться у новому дослідженні Міжнародної організації праці (МОП), складеному на основі даних з майже 150 країн світу, передає Радіо ООН.

Незважаючи на те, що після трьох років кризи економіка почала зростати, і в деяких країнах, особливо в Азії і Латинській Америці, відзначається оздоровлення у сфері зайнятості, фахівці МОП зазначають, що «на горизонті зайнятості виникли нові хмари, і в багатьох країнах перспективи далеко не райдужні».

Майже у 25 країнах, включаючи розвинені, були відзначені соціальні збурення, пов`язані з фінансовою та економічною кризою, падінням рівня заробітної плати і погіршенням умов праці.

Крім того, у деяких країнах більш як 4 млн. людей, що втратили роботу, перестали її шукати. Серед безробітних спостерігається зниження уявлень про якість життя, і навіть ті, хто має роботу, не зазнають від неї задоволення. Люди перестають довіряти державі, і у них зростає відчуття несправедливості.

У зв`язку з цим фахівці МОП пропонують орієнтувати економічну політику на відновлення ринку праці, добиватися відповідності заробітної плати зростанню продуктивності праці і забезпечувати соціальний захист уразливих верств населення.

Довідка УНІАН. Міжнародна організація праці (МОП) - спеціальне агентство системи ООН - створене в 1919 році.

МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, встановлюючи мінімальні стандарти у сфері трудових прав.