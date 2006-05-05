Україна має виходити на сприятливий формат відносин з Росією

– експерт

Київ. 5 травня. УНІАН. Політолог Олександр ДЕРГАЧОВ вважає, що Україна має виходити на сприятливий для себе формат відносин з Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

“Зрозуміло, що відмова від кроків, які б могли вірогідно не сподобатись Москві, – це було б нісенітницею і брутальною помилкою”, – зауважив експерт.

Однак, вважає він, треба шукати аргументи, щоб у двосторонньому форматі виходити на сприятливу для України змістовну наповненість україно-російських відносин.

За словами О.ДЕРГАЧОВА, якщо Україна – демократична країна і є одним із ініціаторів розширення сфери демократії на пострадянський простір – то вона так і повинна діяти.

“Треба послідовно рухатись вперед і зменшувати однобічну непропорційну залежність від Москви, розвиваючи зв’язки з іншими партнерами”, – вважає О.ДЕРГАЧОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у Вільнюсі відбулася конференція на вищому рівні «Спільне бачення спільного сусідства» у рамках співдружності демократій Балто-Чорноморсько-Каспийського регіону - Форуму Спільнота демократичного вибору. Цей Форум був ініційований 12 серпня 2005 року Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ в грузинському місті Боржомі для регіонального співробітництва, спрямованого на поширення та захист демократії на пострадянському просторі.

Росія участі у форумі не брала.