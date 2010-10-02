Муміфіковані останки людей виявили в підвалі Роскомстату в Москві

Робітники при проведенні будівельних робіт виявили сьогодні в підвалі будівлі Роскомстату останки кількох чоловік.

Про це повідомив РІА «Новости»представник управління інформації ГУВС Москви Анатолій ЛАСТОВЕЦЬКИЙ.

"Муміфіковані останки людей, імовірно зі стародавнього часу, виявлено в будівлі Роскомстату за адресою вулиця М’ясницька, будинок 39", - повідомив співбесідник агентства.

В даний час на місце знахідки викликані археологи. Будівельні роботи на місці поховання припинено, сказав А.ЛАСТОВЕЦЬКИЙ.