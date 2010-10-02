Муміфіковані останки людей виявили в підвалі Роскомстату в Москві
13:39, 02 жовтня 2010Світ
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Викликали археологів
Робітники при проведенні будівельних робіт виявили сьогодні в підвалі будівлі Роскомстату останки кількох чоловік.
Про це повідомив РІА «Новости»представник управління інформації ГУВС Москви Анатолій ЛАСТОВЕЦЬКИЙ.
"Муміфіковані останки людей, імовірно зі стародавнього часу, виявлено в будівлі Роскомстату за адресою вулиця М’ясницька, будинок 39", - повідомив співбесідник агентства.
В даний час на місце знахідки викликані археологи. Будівельні роботи на місці поховання припинено, сказав А.ЛАСТОВЕЦЬКИЙ.
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