У Норвегії зійшов з рейок пасажирський потяг: постраждали 40 осіб
14:36, 02 жовтня 2010Світ
902 0
Неподалік шведського кордону
На південному сході Норвегії, неподалік від шведського кордону, зійшов з рейок пасажирський поїзд.
Як передає ІТАР-ТАСС, постраждали щонайменше 40 осіб, із них двоє - серйозно.
За даними представників компанії "Шведські залізниці", поїзд прямував із Осло до Стокгольма. Всього у поїзді було 340 пасажирів.
Потерпілі доставлені до лікарні.
Причину аварії поки що не встановлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter