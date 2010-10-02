У Норвегії зійшов з рейок пасажирський потяг: постраждали 40 осіб

На південному сході Норвегії, неподалік від шведського кордону, зійшов з рейок пасажирський поїзд.

Як передає ІТАР-ТАСС, постраждали щонайменше 40 осіб, із них двоє - серйозно.

За даними представників компанії "Шведські залізниці", поїзд прямував із Осло до Стокгольма. Всього у поїзді було 340 пасажирів.

Потерпілі доставлені до лікарні.

Причину аварії поки що не встановлено.