Китай купує суверенний борг Греції

Китай збирається купити суверенний борг Греції, повідомила у суботу грецька ділова газета «Імерісія».

Як повідомляє газета, ці обіцянки будуть офіційно зафіксовані в ході візиту до Афін прем`єра Держради КНР Веня Цзябао.

Таким чином, приїзд прем`єра демонструє віру Пекіна у те, що Афіни успішно справляться з «тимчасовими труднощами» економічної кризи.

Греція припинила довгострокові позики на ринках у травні поточного року, зіткнувшись із неможливістю брати в борг під розумний відсоток через кризу довіри серед інвесторів.

Китай залишається останнім часом крупним покупцем облігацій інших країн ЄС, що мають боргові проблеми, наприклад, Іспанії.

Газета.ру