Китай купує суверенний борг Греції
16:59, 02 жовтня 2010Світ
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Потихеньку скуповує облігації країн ЄС
Китай збирається купити суверенний борг Греції, повідомила у суботу грецька ділова газета «Імерісія».
Як повідомляє газета, ці обіцянки будуть офіційно зафіксовані в ході візиту до Афін прем`єра Держради КНР Веня Цзябао.
Таким чином, приїзд прем`єра демонструє віру Пекіна у те, що Афіни успішно справляться з «тимчасовими труднощами» економічної кризи.
Греція припинила довгострокові позики на ринках у травні поточного року, зіткнувшись із неможливістю брати в борг під розумний відсоток через кризу довіри серед інвесторів.
Китай залишається останнім часом крупним покупцем облігацій інших країн ЄС, що мають боргові проблеми, наприклад, Іспанії.
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