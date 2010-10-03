У ДТП В Таїланді постраждали близько 20 туристів із України та Росії.

Як передає РІА «Новости», близько 20 російських туристів постраждали в аварії туристичного автобуса, який перекинувся на бік при входженні в поворот за 20 кілометрів від курортного міста Паттайя в Таїланді.

Аварія сталася близько шостої ранку за місцевим часом, коли автобус із російськими туристами прямував із Паттайї в дводенну екскурсію до провінції Канчанабурі.

"Із 42 осіб, які перебували в автобусі, поранення отримали близько 20 осіб. Із місця події їх доставили до двох лікарень: Bangkok Pattaya Hospital і Pattaya Memorial Hospital. Обидві лікарні знаходяться в Паттайї. В основному поранення нетяжкі", - повідомив завідуючий консульським відділом посольства Росії в Таїланді Андрій ДВОРНІКОВ.

Він також додав, що в автобусі перебували не лише росіяни, але й декілька громадян України. Серед майже 20 постраждалих є і росіяни, і українці.