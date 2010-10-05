Туреччина і Болгарія домовилися сполучити газопровідні системи

Туреччина і Болгарія домовилися про сполучення газопровідних систем обох країн.

4 жовтня в Софії, на спільній з прем`єром Туреччини Реджепом Ердоганом прес-конференції, прем`єр Болгарії Бойко Борисов заявив, що між Туреччиною і Болгарією буде прокладене з`єднання, яке стане частиною майбутнього газопроводу Набукко.

За словами болгарського прем`єра, це є одним з важливих кроків болгарського уряду до диверсифікації енергопостачань. У свою чергу, Ердоган заявив, що Анкара готова збудувати нитку газогону в Болгарію і постачати їй газ так само, "як сьогодні постачає Греції", передає Болгарське національне радіо.

За повідомленням ІА REGNUM, практично повністю залежна від російського газу Болгарія доручила британській Melrose Resources видобуток газу з двох своїх родовищ, а також з минулого року Софія веде переговори про купівлю азербайджанського газу. Передбачається, що газ постачатиметься через Чорне море кораблями в скрапленому вигляді. Це є одним з головних питань на переговорах з прем`єр-міністром Грузії Ніколозом Гілаурі, який у понеділок, 4 жовтня з офіційним візитом прибув до Болгарії.

У рамках цієї домовленості Софія могла б приєднатися до планів консорціуму AGRI (Грузія, Азербайджан, Румунія, Угорщина), який планує транспортувати азербайджанський газ до Європи, а також є учасником проекту Набукко - магістрального газопроводу довжиною 3,3 тис. км з Центральної Азії через Туреччину до країн Євросоюзу. Його проектна потужність - 26-32 млрд куб. м газу за рік, планований час запуску - кінець 2014 р.

Учасниками проекту Nabucco в рівних частках є Botas (Туреччина), Bulgargaz (Болгарія), S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (Румунія), MOL Natural Gas Transmission Company Ltd. (Угорщина), OMV Gas GMBH (Австрія), RWE (Німеччина).