Ніколя Саркозі і Папа Римський обговорили проблему циганів

Президент Франції Ніколя Саркозі відвідав у Римі Папу Бенедикта XVI у спробі подолати розбіжності, що виникли через недавню депортацію з Франції більше як тисячі східноєвропейських циганів, повідомляє Бі-бі-сі. У заяві, оприлюдненій Ватиканом після зустрічі, висловлюється бажання співпрацювати в галузі спільних інтересів, але про циганів не згадується жодним словом.

Проте під час богослужіння кардинал Жан Луї Туран помолився за те, щоб Франція, як і раніше, давала прихисток іммігрантам і всім переслідуваним.

За словами кореспондента Бі-бі-сі в Римі, ця молитва прозвучала непрямим докором Ніколя Саркозі.