Генсек НАТО розкрив деталі майбутньої Стратегії (стенограма)

8 жовтня Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен виступив у Брюсселі з викладом основних напрямків нової Стратегічної концепції НАТО (стенограма).

Расмуссен наголосив, що блок НАТО має стояти на варті міжнародної безпеки перед лицем таких нових викликів як глобальний тероризм, кібератаки і загрози для енергетичної безпеки.

Пан Фог Расмуссен виділив три сфери, де НАТО потребує змін. По-перше, йдеться про модернізацію її засобів оборони і стримування.

По-друге, Альянсу потрібно оновити свою антикризову систему "на основі всеосяжного підходу, де політичні, цивільні та військові зусилля координуються для досягнення загальної мети".

По-третє, НАТО необхідно "розвивати глибше, ширші політичні й практичні партнерські відносини з країнами по всьому світу", щоб вибудовувати системи колективної безпеки, тісніше співпрацювати в питаннях колективної безпеки з ООН, такими країнами як Китай і Індія, створити постійний механізм підготовки національних сил безпеки за межами Євроатлантичного регіону.

"Я сподіваюся, що відповідно до нової стратегічної концепції НАТО альянс одержить мандат на створення постійного механізму підготовки, щоб ми могли допомагати іншим самим ставати на ноги, а не розраховувати виключно на нас", - сказав він.