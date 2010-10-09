В Іспанії розкрили велику мережу педофілів

Поліція Іспанії під час великомасштабної операції заарештувала 57 чоловік, підозрюваних у розповсюдженні дитячої порнографії. Серед затриманих - бізнесмени, інженери, студенти й поліцейські.

Загалом у країні було проведено 97 рейдів, передає Бі-Бі-Сі.

В операції під назвою "Нордік" брали участь 400 співробітників національної поліції й національної гвардії Іспанії.

Під час цієї спецоперації іспанські сили безпеки використовували розроблене норвезькою поліцією програмне забезпечення, яке дає змогу відстежувати людей, які обмінюються дитячою порнографією в так званих пірінгових мережах. Пірінгові мережі дозволяють користувачам обмінюватися файлами безпосередньо один з одним, оминувши інтернет-провайдерів.

Скориставшись програмою норвезьких колег, іспанські поліцейські виявили в мережі цілу базу даних дитячої порнографії, що налічує більш як 800 файлів.

Надалі оперативники встановили місцеперебування людей, які регулярно скачували ці файли, й затримали їх. Найбільше арештів, відзначає іспанська газета El Mundo, було проведено в Барселоні: там було виявлено 16, за припущенням, педофілів.

Серед затриманих - власники фірм, які надавали доступ в інтернет, а також поліцейські, які прикривали діяльність педофілів.

Крім того, було затримано чоловіка-садівника, який знімав на відео своїх неповнолітніх родичів (одному було 7, а іншому - 14 років) у сексуальних позах.

Ще 47 осіб перебувають під слідством у тій же справі.

За останні роки в Іспанії було заарештовано сотні людей, замішаних у розповсюдженні дитячої порнографії. Найбільший поліцейський рейд було проведено в жовтні 2008 року, тоді затримали більш як 120 осіб.