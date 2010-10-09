У Москві відкрився Фестиваль науки країн СНД

У Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова стартував I Фестиваль науки країн Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД Олександр КАЛУГІН, урочисте відкриття відбулося 8 жовтня. Захід проходить у рамках V Фестивалю науки в Москві.

За його словами, у фестивалі, організованому за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД, беруть участь студенти й аспіранти з 20 провідних вузів країн Співдружності. Зокрема, Україну представляють Донецький національний технічний університет; Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка; Національна металургійна академія України; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" і Харківський національний університет.

О.КАЛУГІН повідомив, що центральним майданчиком фестивалю, який присвячений Року науки й інновацій в СНД, стануть фундаментальна бібліотека МДУ і Перший учбовий корпус університету, де провідні російські і зарубіжні вчені з різних галузей науки читатимуть лекції. Крім того, відбудуться виставка інноваційних досягнень і проектів наукової молоді країн Співдружності, Школа молодого інноватора СНД, конкурс наукових проектів учнів 9-11 класів.

«Основна мета Фестивалю науки - популяризація науки, демонстрація її місця і ролі в сучасному світі, актуальності і необхідності впровадження наукового знання в сучасне життя людей», - наголосив О.КАЛУГІН.

Він відзначив, що I Фестиваль науки країн СНД стане одним з відбіркових етапів Відкритого конкурсу інноваційних проектів країн СНД, який нещодавно стартував. Переможців конкурсу буде запрошено на Молодіжну інноваційну сесію країн СНД, яка відбудеться 8-10 грудня цього року в російській столиці.