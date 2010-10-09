Італія не проти участі німців у реалізації «Південного потоку»

Прем`єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ заявив, що Італія не проти участі німецьких компаній у реалізації проекту «Південний потік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це С.БЕРЛУСКОНІ сказав сьогодні під зустрічі з главою російського уряду Володимиром ПУТІНИМ.

С.БЕРЛУСКОНІ зазначив, що «Південний потік» - це великий проект, до якого Італія одразу ж приєдналася.

“Що стосується участі інших сторін, зокрема йдеться про участь однієї німецької компанії, я думаю, що це абсолютно позитивний внесок”, - заявив він.

“Таким чином виявлятиметься інтерес з боку Європейського Союзу стосовно цього дуже важливого проекту, який створений для того, щоб поставляти газ до Європейського Союзу”, - вважає прем`єр-міністр Італії.

У свою чергу, В.ПУТІН відзначив важливість «Південного потоку» для Європи.

“Ми працюватимемо над цим проектом, він ніяк не порушує планів інших компаній, що реалізують подібні проекти в цьому регіоні, в інших регіонах світу, але цей, безумовно, сприятиме підвищенню енергетичних можливостей і енергетичної стабільності в Європі”, - підкреслив глава уряду РФ.

С.БЕРЛУСКОНІ також зазначив, що спільними зусиллями вдалося переконати Туреччину, щоб вона дозволила проходження «Південного потоку» через свої територіальні води.

“Зараз залишаються деякі проблеми, які стосуються проходження цього проекту через деякі країни, - визнав прем`єр-міністр Італії. - Мені доведеться, напевно, попрацювати з дипломатичної точки зору відносно однієї з країн, щоб переконати її, щоб вона не висувала якихось труднощів за цим проектом».

При цьому італійський прем`єр не уточнив, про яку саме країну йдеться.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня керівник ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з В.ПУТІНИМ повідомив, що німецькі компанії виявляють цікавість до входження у проект «Південний потік».

Довідка УНІАН. Газопровід “Південний потік" (South Stream) планується побудувати до 2015 року. Витрати на весь проект оцінюються приблизно в 25 млрд. дол. Газопровід буде прокладений дном Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна гілка пройде через Грецію до Італії, інша - через Сербію і Угорщину до Австрії. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.