Лукашенко збудує в Мінську китайський квартал

У столиці Білорусі протягом п`яти років з`явиться китайський квартал, заявив президент країни Олександр ЛУКАШЕНКО в інтерв`ю китайським ЗМІ.

"У найближчу п`ятирічку острівець Китаю, квартал, в Мінську з`явиться з усіма зразками культури, кухні, традицій ваших. І дуже б хотілося, щоб там працювали не тільки китайські, а й наші люди. Ми також зацікавлені, щоб китайці, будуючи у нас житло, привносили свою культуру сюди, щоб було видно, що це китайці зробили", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, наразі в Білорусі навчаються близько 2 тисяч китайських студентів.

"Ми можемо прийняти більше, але у нас не вистачає місць помешкання. Тому ми зараз будуємо більше гуртожитків, у тому числі й для іноземних студентів, адже у нас дуже багато студентів навчаються з інших держав, і що нас дуже втішає - особливо з Росії багато приїздять. Найближчим часом ми також навчатимемо все більше і більше китайських студентів тут", - президент Білорусі.

"Китайці, які тут навчаються, несуть велику стародавню культуру на нашу землю", - додав О.ЛУКАШЕНКО.