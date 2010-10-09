Меркель допоможе Туреччині вступити до ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що збирається відвідати острів Кіпр, розділений між Грецією і Туреччиною, щоб допомогти вирішити багаторічний конфлікт, повідомляє Бі-бі-сі.

Якщо канцлерові Німеччини вдасться помирити сторони, то це зробить шанси Туреччини на вступ до Євросоюзу реальнішими.

За словами Меркель, візит відбудеться в січні 2011 року.

Заява канцлера прозвучала після зустрічі в Берліні з турецьким прем`єром Реджепом Тайіпом Ердоганом.