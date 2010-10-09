Меркель допоможе Туреччині вступити до ЄС
23:15, 09 жовтня 2010Світ
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Ключове слово "Кіпр"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що збирається відвідати острів Кіпр, розділений між Грецією і Туреччиною, щоб допомогти вирішити багаторічний конфлікт, повідомляє Бі-бі-сі.
Якщо канцлерові Німеччини вдасться помирити сторони, то це зробить шанси Туреччини на вступ до Євросоюзу реальнішими.
За словами Меркель, візит відбудеться в січні 2011 року.
Заява канцлера прозвучала після зустрічі в Берліні з турецьким прем`єром Реджепом Тайіпом Ердоганом.
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