Експертиза встановила батька дочки Анни Ніколь Сміт

Відповідно до результатів тесту ДНК, який було проведено за вимогою суду, батьком семимісячної Даннієлінн, дочки моделі і актриси Анни Ніколь Сміт, яка раптово померла в лютому, є колишній бойфренд актриси Ларрі Беркхед.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, спори про того, хто є біологічним батьком дівчинки не припинялися з моменту її народження на Багамах у вересні минулого року.

На засіданні суду у вівторок були присутні обидва претенденти на визнання батьківства: колишній коханець Сміт, фотожурналіст Ларрі Беркхед і її останній співмешканець, адвокат Говард Стерн, чиє ім`я записане в свідоцтві про народження дитини. В кінці судового засідання доктор Майкл Берд, який проводив дослідження ДНК, заявив, що на 99,99% упевнений в тому, що батьком дівчинки є Беркхед.

Дівчинка, чиє повне ім`я - Даннієлінн Хоуп Маршал Стерн, може стати спадкоємицею багатомільйонного стану покійного чоловіка Анни Ніколь Сміт, техаського нафтового магната Джея Говарда Маршалла. Сміт вийшла за нього заміж в 1994 році, коли йому було 89 років, а їй - 26. Маршалл помер наступного року після весілля.

Сміт довгий час судилася за спадок із старшим сином Маршалла - Пірсом, поки той не помер в червні минулого року у віці 67 років.

В ході тривалих судових розглядів Сміт відсудила у сім`ї покійного чоловіка $474 мільйони, пізніше суд урізав цю суму до $89 мільйонів, потім взагалі відмовив Сміт у праві на спадок.

У травні минулого року Верховний суд США ухвалив, що Сміт має право продовжувати боротися за свою частку в спадку у федеральних судах штату Каліфорнії, не дивлячись на те, що техаський суд визнав молодшого сина Маршалла його єдиним спадкоємцем.

Анна Ніколь Сміт померла 8 лютого нинішнього року в одному з готелів американського штату Флоріда. Як повідомлялося раніше, причиною смерті актриси і моделі журналу Playboy Анни Ніколь Сміт стало випадкове передозування.

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