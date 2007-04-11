Москва збирається нарощувати озброєння

Москва, можливо, нарощуватиме свої стратегічні наступальні озброєння у відповідь на розміщення елементів американської протиракетної оборони (ПРО) поблизу кордонів Росії, передає радіостанція "Эхо Моcквы" заяву російського посла при ООН Віталія Чуркіна.

Виступаючи на сесії Комісії ООН по роззброєнню, він підкреслив, що Росія не може розглядати реалізацію американської глобальної програми ізольовано, як виключно оборонну акцію. "Вона порушує стратегічну рівновагу в світі і веде до створення потенціалу першого обеззброюючого удару", - заявив В.Чуркін.

Він також розповів про те, що Росія підготувала міжнародний договір про запобігання "зоряним війнам": "Нами підготовлений проект Договору про запобігання розміщенню зброї в космосі, застосування сили або загрози силою відносно космічних об`єктів". За його словами, цей договір перешкодить появі нової - космічної - сфери протистояння.

Проте В.Чуркін відзначив, що перспектива початку переговорів поки нечітка. При цьому постпред Росії закликав космічні держави наслідувати приклад РФ і країн Організації договору про колективну безпеку і заявити про нерозміщення першими будь-якого виду зброї в космосі. За його словами, необхідні спільні зусилля щодо зміцнення заходів довіри в космічній співпраці в мирних цілях і забезпечення передбаченості стратегічної ситуації в космічному просторі.

РБК