Безстроковий мітинг опозиції розпочався в Бішкеку

На центральній площі столиці Киргизії стартував масовий і безстроковий мітинг прихильників киргизької опозиції. Його організатори - Об`єднаний фронт "За гідне майбутнє Киргизстану" на чолі з колишнім прем`єром Феліксом КУЛОВИМ і рух "За реформи" - вимагають відставки президента Курманбека БАКІЄВА і проведення дострокових виборів глави держави.

Як передає ІТАР-ТАРС, раніше Ф.КУЛОВ заявляв, що 11 квітня в країні відбудеться "мирна зміна влади в рамках конституції".

Представники Об`єднаного фронту пообіцяли, що в безстроковому мітингу візьмуть участь близько 50 тисяч чоловік, зокрема й учасників масової політичної голодовки, котра майже тиждень тривала на підтримку опозиції в юрточному містечку на площі біля будинку парламенту. Мітингу передувала інформаційна війна сторін.

Напередодні К.БАКІЄВ звинуватив опозицію в бажанні захопити владу будь-яким чином і в небажанні йти на переговори. За словами президента, він виконав усі вимоги, що раніше висувалися опонентами, утім опозиція від планів проведення мітингу не відмовилася. На думку глави держави, це свідчить про справжні наміри Об`єднаного фронту і руху "За реформи". У свою чергу, опозиціонери дорікають БАКІЄВУ в свідомому розпалюванні протистояння в країні за регіональною ознакою.

Небезпеку розколу країни підтвердив і прем`єр-міністр Алмазбек АТАМБАЄВ. На його думку, майбутні мітинги, а тим паче проведення дострокових виборів, можуть поділити державу на два непримиренні табори. АТАМБАЄВ також виключив можливість застосування міліцією вогнепальної зброї проти демонстрантів, але попередив, що будь-які спроби силового захоплення Будинку уряду присікатимуться за допомогою "спецзасобів", які "діють ефективно, але особливої шкоди здоров`ю не спричиняють". Прем`єр також особливо підкреслив, що К.БАКІЄВ вже направив до парламенту проект нової Конституції, котра дозволяє "всім бажаючим увійти до складу уряду через депутатські фракції". Реформування Основного Закону ще недавно було однією з головних вимог опозиції.