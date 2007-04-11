Президенти Польщі та Литви запропонували Україні посередництво

Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ і Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС готові виступити посередниками між учасниками політичного протистояння в Україні.

Як передає РІА «Новости», про це вони заявили під час короткої зупинки Л.КАЧИНЬСЬКОГО у Вільнюсі сьогодні по дорозі до Риги, де проходить неформальна зустріч восьми президентів країн Євросоюзу (ЄС).

Під час Помаранчевої революції тодішній Президент Польщі Олександр КВАСЬНЄВСЬКИЙ і Президент Литви В.АДАМКУС були посередниками у врегулюванні політичної кризи в Україні.