Президент Польщі: Україні до ЄС залишилися кілька десятків років

Прийом України в Євросоюз можливий, однак ця держава може стати повноправним членом ЄС тільки після десятиліть реформ.

Як передає РІА «Новости», про це заявив Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ на прес-конференції президентів країн "Лісабонського клубу" в Ризі.

"Ми вважаємо, що ЄС не повинен бути закритим клубом, і в майбутньому обов`язково повинен розширитися. Ми виступаємо за прийом України в ЄС, проте цій країні потрібні десятиліття реформ, щоб вона змогла стати повноправним членом союзу", - сказав Л.КАЧИНЬСЬКИЙ.

До "Лісабонського клубу" входять президенти парламентських республік - Німеччини, Італії, Угорщини, Австрії, Польщі, Португалії, Латвії та Фінляндії, які не визначають політику цих держав, а лише представляють їх на світовій арені.

Традицію неформальних президентських зустрічей розпочав у 2003 році тодішній президент Португалії Жоржі САМПАЙЮ.

На подібні форуми запрошуються глави держав, яким конституція надає приблизно однакові повноваження. Причому, запрошуються представники всіх географічних регіонів ЄС, включаючи і старих, і нових членів ЄС.